Feuerwehren gefordert: Brände und technische Einsätze stiegen kräftig an

Zwar gibt es heuer keine Bezirkstagung, die die Feuerwehren traditionell nutzen, um ihre Jahresbilanz zu legen, ihre Leistungen wollen Rohrbachs Brandbekämpfer dennoch nicht verheimlichen.

Was beim Blick auf die Statistik auffällt: Die Einsätze werden mehr. 240 Brandeinsätze hatten die Feuerwehren des Bezirkes Rohrbach im abgelaufenen Jahr zu bewältigen. Ein Zuwachs von 25 Brandeinsätzen gegenüber dem Vorjahr. Auch bei den technischen Einsätzen ist ein Anstieg zu verzeichnen. So rückten die Feuerwehren zu insgesamt 2482 technischen Einsätzen und Hilfeleistungen aus. Dies ist im Vergleich zu 2018 eine Steigerung von 182 Einsätzen. Die 6442 Kameradinnen und Kameraden waren 30.321 Stunden für die Hilfe am Nächsten im Einsatz. Umgerechnet wären dies 758 Arbeitskräfte mit einer 40-Stunden-Anstellung. Übrigens: Beinahe zwölf Prozent der Menschen im Bezirk Rohrbach sind Mitglied bei einer der 59 Feuerwehren.

Menschen und Tiere gerettet

"Viele fordernde Einsätze des vergangenen Jahres, mit Großbränden und schweren Verkehrsunfällen, haben die Feuerwehrfrauen und -männer großartig gemeistert und damit großen Schaden abgewendet", berichtet Bezirksfeuerwehrkamerad Josef Bröderbauer, der dies natürlich gerne vor Publikum im Centro getan hätte – Veranstaltungssicherheit gehe aber nun einmal vor. 43 Menschen und ebenso viele Tiere wurden aus ihren Notlagen gerettet, drei Menschen konnten nur mehr tot geborgen werden – aber auch das gehöre zum Feuerwehrleben.

Doch auch abseits des Einsatzgeschehens tut sich bei den Rohrbacher Feuerwehren einiges: Bringt man noch den Aufwand für Übungen, Ausbildungen, Jugendarbeit, Tätigkeiten und Veranstaltungen der Feuerwehren in Anschlag, kommt man auf eine Gesamtzahl von 400.300 geleisteten Stunden. Diese werden wohl wegen abgesagter Übungen im Frühjahr und nicht stattfindender Veranstaltungen im laufenden Jahr deutlich geringer ausfallen. Übrigens sind die Veranstaltungen nicht zur Belustigung der Kameradinnen und Kameraden zu verstehen, sondern ein wichtiger Teil des Finanzierungsmodells (siehe Kommentar auf dieser Seite).

Erfolgreiche Bewerbssaison

In Rohrbach nimmt auch der Bereich der Bewerbe einen hohen Stellenwert ein. Das schlägt sich in der Erfolgsbilanz der Gruppen nieder: Unter anderem holte die Jugendgruppe St. Martin den Vize-Weltmeistertitel bei der WM 2019, die Burschen der FF Hinterschiffl wurden Landessieger in Frankenburg und die Damen der FF Julbach holten sich den Landessieg.

"Unsere Jugend ist der Quell der Zukunft. Deswegen gilt ihr besonderes Augenmerk. Werte wie Nächstenhilfe, Kameradschaft und Allgemeinwissen sind die Grundlagen, die in gemeinsamer Arbeit mit den Jugendbetreuern vermittelt wird", sagt Sepp Bröderbauer. Das Wohl des Nachwuchses liegt den Jugendbetreuern sehr am Herzen und lässt sich dieses sehr eindeutig in den aufgewendeten Stunden ersichtlich machen. 38.915,83 Teilnehmer-Stunden sind für unsere Zukunft investiert worden. Die Jugendlichen stellen ihr Können nicht nur bei den Bewerben, sondern auch bei Erprobungen, Wissenstests und Abzeichen unter Beweis. Das Jugendlager wurde hingegen selbst Opfer von Covid19.