Feuerwehreinsatz nach Blitzeinschlag in Haslach

Die Feuerwehren Haslach und Hörleinsödt wurden alarmiert.

Mehrere Wohnhäuser wurden beschädigt, als der Blitz in einen Baum und in eine Telekomleitung einschlug und über diese Leitung in die Gebäude eingetreten ist. In einem der Gebäude war noch eine deutliche Rauchentwicklung zu erkennen, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Alle augenscheinlich betroffenen Gebäude wurden von den Feuerwehrmannschaften unter Einsatz der Wärmebildkamera kontrolliert. Durch die Wucht des Einschlages wurden die Gebäude im Innen- und im Außenbereich beschädigt. Diverse Elektroleitungen und Steckdosen wurden zerstört.

Eine Person musste vom Roten Kreuz betreut werden. Eine weitere Frau, die zum Zeitpunkt des Blitzschlages in unmittelbarer Nähe stand, blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Telekom, der Energieversorger und ein Elektrounternehmen wurden verständigt.