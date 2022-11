Feuerwehrball auf Donauschiffen

Am Samstag hat dieses Warten ein Ende. Der Schauplatz des Balls ist dabei ein ganz besonderer: Zwei Donauschiffe hat das Organisationsteam um Georg Katzlinger für den Ball gechartert. Pünktlich um 19 Uhr werden die Donauschiffe "Linzerin" und "Kristallschiff" der Reederei Wurm & Noé vom Donausteg in Mauthausen ablegen und die Gäste mit auf eine Reise in die Landeshauptstadt nehmen.

An Bord kommen sowohl die elegant-klassischen als auch die Party-Ballgeher auf ihre Rechnung. Während das "Kristallschiff" von Tanzmusik der Band "Intact" bespielt wird, heizt auf der "Linzerin" ein DJ den Gästen ein. Ein Wechsel zwischen den Schiffen ist immer dann möglich, wenn diese an einer der beiden Schiffsanlegestellen in Mauthausen oder Linz liegen.

Der Vorverkauf ging rasant vonstatten: Bis auf 40 Karten am "Kristallschiff" sind alle Karten vergriffen. Kurzentschlossene können Karten aber jetzt noch unter www.donauball.at bestellen.