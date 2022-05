Feuerwehr Zwettl hat aus der Luft alles im Blick

Um für die zukünftigen Großeinsätze und Katastrophenereignisse vorbereitet zu sein, wurde bei der Feuerwehr Zwettl/Rodl eine Einheit zur Einsatz-Führungsunterstützung (EFU) eingerichtet. Diese wird die Feuerwehr-Einsatzleiter bei schwierigen Einsätzen beraten und unterstützen. Ebenfalls wird eine neue Drohne mit Wärmebildkamera zur Lageerkundung am Stützpunkt in Zwettl positioniert. Herausforderungen wie Großbrände, Hochwässer, Suchaktionen, Hagel-, Sturm- und Schneedruckkatastrophen fordern die Feuerwehreinsatzmannschaften gewaltig, es braucht dann meist professionelle Unterstützung zur gemeinsamen und sicheren Abarbeitung dieser Einsätze. Know-how, Netzwerk und gute Vorbereitung sind Garanten dafür. Die Kameraden und Kameradinnen der FF Zwettl werden sich in den nächsten Monaten auf diese Herausforderungen vorbereiten. Ebenfalls wird für die Stabsarbeit der Technischen Einsatzleitung des Bezirkes Urfahr-Umgebung die gesamte Gerätschaft und Hardware in den EFU-Stützpunkt verlagert werden.