Feuerwehr zeigt die hohe Kunst der Menschenrettung

Am 20. September, um 8 Uhr, geht es los: In der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg, rund um das Rohrbacher Feuerwehrhaus startet diese Leistungsschau der technischen Hilfeleistung. Das Rohrbacher "Technical Rescue Team" (TRT) bekam nach mehrjährigen erfolgreichen Teilnahmen bei verschiedenen internationalen Bewerben im Jahr 2018 in Mooskirchen in der Steiermark den Zuschlag zur Ausrichtung dieser Großveranstaltung. In zwei "Pits" – so nennt man die fingierten Unfallstellen – werden abwechselnd schwere Verkehrsunfälle mit Fahrzeugen dargestellt. Dabei versperren natürlich Hindernisse den schnellen Weg zur Rettung der verunfallten Person. Jedes Team der antretenden Feuerwehr (TRT) besteht aus sechs Mitgliedern. Diese eingespielten Rettungsteams haben exakt 20 Minuten Zeit, den verletzten Menschen so schonend und sicher wie möglich aus dem Unfallfahrzeug zu befreien. Denn die Schonung des Patienten hat oberste Priorität.

Jeder Handgriff muss sitzen

Dabei wird von einem internationalen Schiedsrichterteam auf jeden Handgriff des Teams geachtet. Die Sicherheit des Teams und natürlich auch des Unfallopfers stehen stark im Fokus der Schiedsrichter. Auch schweres Gerät kann zum Einsatz kommen. Jedes Team entscheidet selbst, mit welcher Strategie und mit welchem Gerät gearbeitet wird.

Hier steht vor allem der Ausbildungs- und Lerneffekt für das Team selbst, aber auch für alle anderen zuschauenden Teams und Interessierten im Vordergrund. Nicht der Wettkampf unter den Feuerwehren ist also ausschlaggebend, sondern zuschauen, abschauen und lernen – für den eigenen Einsatzbereich. Viele neue Techniken, Taktiken, aber auch Gerätschaften wurden erstmals bei diesen Veranstaltungen erprobt oder gezeigt. Natürlich bewerten und kritisieren die Schiedsrichter die Teams im Anschluss – und zeigen den Teams bei der Nachbesprechung die Fehler, aber auch die positiven Handlungen auf. Auf jeden Fall wird den Zuschauern Technische Unfallrettung auf höchstem internationalen Niveau geboten.

Spannend für Zuschauer

An beiden Tagen von 8 bis 18 Uhr gibt es beinahe nonstop Action der Teams zu sehen: 41 Teams aus Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Burgenland, Tirol, Deutschland und der Tschechischen Republik stellen sich der Herausforderung und dem interessierten Publikum. Im geschützten Bereich auf einer überdachten Tribüne kann das Geschehen bei jedem Wetter genau mitverfolgt werden. Das alles wird zusätzlich auf einer LED-Videowall live übertragen und auch kommentiert. Natürlich werden alle antretenden Teams vor ihrem Einmarsch vorgestellt. Bei freiem Eintritt sind alle interessierten Zuschauer willkommen. Im Bereich der Veranstaltung werden auch Fachfirmen ihre Waren aus dem Bereich der Unfallrettung und dem Feuerwehrwesen ausstellen und präsentieren. Aber auch die Kameradschaft kommt nicht zu kurz: Am Freitagabend gibt es im Anschluss an die Prüfungen ein gemütliches Beisammensein im Feuerwehrhaus Rohrbach. Am Samstagabend findet um 19.30 Uhr die Abschlussveranstaltung statt. Natürlich gibt es eine Art "Siegerehrung" – für alle teilnehmenden Teams und Schiedsrichter. Das Abschlussfest der THL-Tage 2019 im Feuerwehrhaus sollte dann ausreichend Gelegenheit zum Fachsimpeln und Feiern geben.

