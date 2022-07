Am Sonntag geht für die Mühlviertler Feuerwehr-Gruppen das Abenteuer WM in Celje (SLO) los. Nach den Trainings in der ersten Wochenhälfte beginnen die Jugendgruppen am Donnerstag. Hier hat das Mühlviertel mit St. Martin und Bad Mühllacken zwei heiße Eisen im Feuer. Am Freitag folgt dann der große Showdown der Aktivgruppen.