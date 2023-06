Feuerwehr rettet Turmfalkenküken Olaf

Bereits seit mehreren Jahren nisten Turmfalken in der Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens in Engerwitzdorf. Samstagnachmittag hatte der Hausbesitzer festgestellt, dass ein Küken aus dem Nest gefallen war. Nachdem sich das Nest in 10 Metern Höhe in einer Nische befand, bat er die Feuerwehr Schweinbach um Hilfe.

Ein fünfköpfiger Trupp rückte an, um das Problem zu lösen. Mithilfe einer dreiteiligen Schiebeleiter konnte das Nest erreicht und der kleine Turmfalke, den die Feuerwehrleute spontan Olaf tauften, heil wieder bei seinen drei Geschwistern abgesetzt werden, wie die Feuerwehr auf Facebook berichtet.

Turmfalken stehen in Österreich unter strengem Schutz, sie dürfen weder getötet oder gestört, noch dürfen Nistplätze zerstört werden.

