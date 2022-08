Feuerwehr musste nach Unfall auf B38 verschmutze Erde abtragen

Die gute Nachricht zuerst: Bei dem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Böhmerwaldstraße wurde niemand verletzt. Allerdings nahm die Umwelt erheblichen Schaden. Was war passiert? Ein 27-Jähriger hatte auf Höhe der Ortschaft Preßleithen die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

In einer Rechtskurve kam der Pkw ins Schleudern, rutschte links über die Fahrbahn und rammte ein Brückengeländer. Dabei wurde das Fahrzeug so schwer beschädigt, dass das gesamte Motoröl auslief, während das Auto noch über eine Böschung in eine Wiese fuhr, bevor es in der Nähe eines Baches zum Stillstand kam.

Die Wiese und die Böschung waren durch die ausgelaufene Flüssigkeit derart verschmutzt, dass das Erdreich von der FF Helfenberg, einem Baggerunternehmen und einem Landwirt abgetragen werden musste. Die Feuerwehr stand rund eineinhalb Stunden lang im Einsatz, teilte die Feuerwehr am Samstagabend mit.