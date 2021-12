Feuerwehrmänner auch als Cowboys erfolgreich

Da vergisst man einmal die Stalltür zu schließen und schon nützen die Kühe ihre Chance, um einmal auszubrechen. So geschehen heute früh gegen 5 Uhr in Kirchschlag. Ein Bauer ging in seinen Stall, um einer Kuh beim Kalben zu helfen. Dabei ließ er die Stalltüre offen. Und bevor er sich versah, waren 20 Kühe weg. Der Landwirt alarmierte sofort die Polizei, es bestand die Gefahr, dass die Kühe auf die nahegelegene Straße laufen. Zu diesem Zeitpunkt schränkte Nebel die Sicht ein.

Die Polizei holte sich Verstärkung von der Feuerwehr Kirchschlag. Und den Feuerwehrleuten gelang es innerhalb von eineinhalb Stunden alle Kühe wieder in den Stall zu bringen, berichtet Radio Oberösterreich. Alle sind gesund und munter.