Feuerwehr-Damen fahren zur Weltmeisterschaft

Der vierte Fixstarter aus dem Bezirk Rohrbach für die anstehende Feuerwehr-WM steht fest.

Bei der Vorausscheidung in Linz für die Feuerwehr-Weltmeisterschaft, die im kommenden Jahr in Slowenien stattfindet, holte die Damengruppe der FF Julbach den Sieg. Damit sind die Julbacherinnen die vierte Gruppe, die den Bezirk Rohrbach beim Großereignis vertreten darf. Ebenfalls fix vertreten sind die FF St. Martin mit Bewerbs- und Jugendgruppe und die FF Hinterschiffl. Die 17. Feuerwehrolympiade geht von 17. bis 24. Juli 2022 in Celje über die Bühne.