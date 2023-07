Feuerwehr-Camp zwischen Hitze und Abenteuer

Eine logistische Meisterleistung legten die Feuerwehrverantwortlichen der Bezirke Urfahr-Umgebung und Freistadt am Wochenende beim Mühlviertler Feuerwehr-Jugendcamp an den Tag: Knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon 733 Jugendliche und 191 Betreuer, wurden von Freitag bis Sonntag in Bad Leonfelden mit spannenden Wettbewerben und einem actionreichen Rahmenprogramm für das Feuerwehrwesen begeistert.

"Die Hitze ist natürlich ein Thema, aber die Betreuer haben das gut im Griff", sagte Johannes Enzenhofer, Bezirks-Feuerwehrkommandant von Urfahr-Umgebung beim OÖN-Besuch am Samstagnachmittag. Entsprechend gut frequentiert war der aufgestellte Trinkwasserbrunnen vor dem Sportzentrum. Dort füllten auch Nadine Sandner und Madeleine Rockenschaub von der Feuerwehr Waldburg ihre Wasserflaschen auf. "Die Flugshow war richtig cool. So etwas habe ich noch nie gesehen", war Nadine von der eben abgehaltenen Helikopter- und Flugzeug-Kunstflugeinlage der Flying Bulls Salzburg, die auf Einladung von Hans Huemer Kurs auf das Mühlviertel genommen hatten, begeistert.

Vor den Stationen zur Camp- Olympiade spendeten die aufgestellten Unterstände willkommenen Schatten. Nicht notwendig war das bei der Sautrogregatta im angrenzenden Teich. Dabei wurde nicht nur eifrig gepaddelt, sondern danach auch ein Sprung in das kühle Wasser gewagt. Danach ging es zurück in das ob seiner zahlreichen weißen Gruppenzelte weithin sichtbare Feuerwehrlager, wo man sich nicht nur innerhalb der eigenen Gruppe bestens unterhielt, sondern auch Freundschaften mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 75 angereisten Feuerwehren knüpfte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner