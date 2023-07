Feuerwehr-Camp vereinte Bayern und Österreich

An die 300 Mädchen und Buben verbrachten dabei drei abwechslungsreiche Tage und schlossen Freundschaften über die Landesgrenzen hinweg.

Bei diversen Wettbewerben und Spielen, einem Orientierungsmarsch sowie der abendlichen Lagerdisco im Feuerwehrhaus wurde es den Jugendlichen nie langweilig. Am Samstag bewiesen außerdem die österreichischen Jungfeuerwehrleute vor deutschen Bewertern ihr Können und erwarben das bayerische Feuerwehrabzeichen "Jugendflamme" der Stufe 1. Ihre bayerischen Kameraden taten es ihnen gleich, indem sie das österreichische Leistungsabzeichen in Silber sowie in Gold ablegten. Zwischendurch konnten alle Lagerteilnehmer das Schwarzenberger Freibad bei freiem Eintritt nutzen.

Wie wichtig eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ernstfall sein kann, zeigte sich erst vor zwei Wochen bei einem Großbrand im Zentrum von Ulrichsberg. Dort war die Mitwirkung der Feuerwehren Breitenberg und Wegscheid mitentscheidend für den Löscherfolg.

