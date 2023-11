Feuerwehr befreite 31-Jährige nach Unfall in Alberndorf aus Wrack

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Mittwochmorgen auf der Gusental Landesstraße: Eine 31-Jährige dürfte auf der Fahrt von Gallneukirchen in Richtung Reichenau die Kontrolle über ihren Seat verloren haben. In einer leichten Rechtskurve kam ihr Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, bevor er auf einer abschüssigen Böschung nur wenige Meter oberhalb eines Baches auf der Fahrerseite zum Stillstand kam.

Kein einfacher Einsatz

Wie lange die verletzte Fahrerin in dem Wagen auf Hilfe warten musste, ist nicht bekannt. Eine vorbeifahrende Autolenkerin bemerkte den beschädigten Pkw am Vormittag und setzte die Rettungskette in Gang. Die junge Mühlviertlerin musste mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem schwer beschädigten Pkw gerettet werden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehr Alberndorf und Kottingersdorf. Für sie was es kein einfacher Einsatz: Im steilen Gelände mussten Leitern verlegt werden, um zur Unfallstelle zu gelangen. Rund 30 Minuten dauerte es, bis die Verletzte den Rettungskräften übergeben werden konnte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.

Video: Christoph Hörschläger, Kommandant der Feuerwehr Alberndorf, berichtet über den Einsatz

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

(Video: www.fotokerschi.at | Schartner)

Gusental Landesstraße gesperrt

Am Pkw entstand Totalschaden. Er wurde mit Hilfe der Feuerwehr geborgen und von einem Bergeunternehmen abtransportiert. Die Gusental Landesstraße war für etwa eine Stunde gesperrt, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Am Pkw entstand Totalschaden. Bild: www.fotokerschi.at | Schartner

Lokalisierung: Alberndorf in der Riedmark liegt im Bezirk Urfahr-Umgebung

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.