Feuer und Flamme – Botschafterinnen der Feuerwehren in Oberösterreich

"Es wird die Zeit kommen, da steht eine Frau als Landes-Feuerwehrkommandantin an der Spitze unserer Organisation", zeigte sich Feuerwehrpräsident Robert Mayer zuversichtlich anlässlich der Veranstaltung "Feuer und Flamme – Botschafterinnen der oö. Feuerwehren". 150 Gäste – zum allergrößten Teil Feuerwehrfrauen – folgten der Einladung von Landesrätin Michaela Langer-Weninger und ihm auf die MS Linzerin. Dort wurden die Ergebnisse aus dem Arbeitsausschuss Freiwilligkeit und Ehrenamt der oö. Feuerwehrleitung präsentiert, der sich damit beschäftigt, wie es gelingen kann, den Frauenanteil weiter zu erhöhen. Denn Luft nach oben gibt es tatsächlich noch genug. Immer noch gibt es Feuerwehren, die keine Frauen in ihren Reihen haben. Das soll sich ändern.

Als Botschafterinnen werden nun jene Damen ausgeschickt, die sich ihren Platz in der Kameradschaft bereits gesichert oder gar erkämpft haben. "Wir haben noch viel Potenzial und wollen den Frauenanteil natürlich steigern. Deshalb ist es so wichtig, dass die Feuerwehrfrauen als Vorbild dienen. In der Jugend haben wir einen enormen Zulauf von Mädchen. Dank dieser Vorbilder soll es gelingen, auch den Übertritt in den Aktivstand zu erleichtern", sagt Langer-Weninger.

Eine dieser Botschafterinnen ist Anita Stummer, eine wahre Pionierin und 2. Kommandant-Stellvertreterin der FF Enns: "Ich kann nur alle einladen, ob Mädl oder Bursch, zur Feuerwehr zu kommen. Es ist eine super Kameradschaft und man kann sich in vielen Bereichen engagieren." Aber auch Nicole Huemer, die einst topausgebildet von Deutschland nach Oberösterreich übersiedelte und nicht gleich mit Begeisterung in die Ortsfeuerwehr übernommen wurde: "Erst als meine Kinder in dem Alter waren, war man bereit, mich aufzunehmen. Seither bin ich wieder mit Begeisterung dabei."

Davon berichtete auch Simone Mayrhofer, die in der FF Niederthalheim die Jugendgruppe betreut. Stolz auf "seine" Feuerwehrfrauen zeigte sich auch Landeshauptmann Thomas Stelzer – kein Wunder, ist doch der Frauenanteil im Land höher als im Bundesdurchschnitt: "Organisationen wie die Feuerwehr leisten einen unschätzbaren Beitrag für die Gesellschaft." Insofern könne man es nur unbedingt begrüßen, wenn sich das gesellschaftliche Verhältnis der Geschlechter auch in der Feuerwehr widerspiegle.

Wie es gelingen kann, sich als Team zu motivieren, verriet Fußball-Pionierin Viktoria Schnaderbeck: "Man braucht Visionen, die man in Ziele umwandelt, und eine klare Rollenverteilung. Jede muss bereit sein, ihre Rolle auch anzunehmen. Wichtig ist, dass man als Team gewinnt, aber auch als Team verliert", sagte sie. "Weibliche Vorbilder sind von unschätzbarem Wert. Ich hatte das anfangs nicht. Als ich die erste Frau Fußball spielen gesehen hab, hat mich das sehr positiv beeinflusst."

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer