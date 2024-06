Feuer in Perger Mehrparteienhaus: War es Brandtsiftung?

Zu einem aufwendigen Einsatz rückten drei Feuerwehren aus dem Raum Perg am Freitagabend aus: Im Keller eines Mehrparteienhauses in der Naarner Straße war gegen 18 Uhr Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte im Stadtzentrum eintrafen, drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus dem Stiegenhaus. Atemschutztrupps machten sich auf den Weg zum Brandherd, konnten aber wegen der extrem Rauchentwicklung nur wenige Zentimeter weiter sehen.

Video: Mehr als 50 Kameraden von drei Feuerwehren standen im Einsatz

Erst nach einiger Zeit gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. "Brand Aus" wurde gegen 19.15 Uhr gegeben, den Keller wieder rauchfrei zu machen, dauerte allerdings noch mehrere Stunden. Ein Großaufgebot der Feuerwehren Perg, Pergkirchen und Naarn sowie das Rote Kreuz und die Polizei standen bis in die Nacht hinein im Einsatz. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Samstagabend mit, der Sachschaden dürfte allerdings beträchtlich sein.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache laufen auf Hochtouren. So verschaffte sich ein Sachverständigen der Brandverhütungsstelle Oberösterreich gemeinsam mit einem Brandermittler der Polizei am Samstag ein Bild der Lage. Das Ergebnis: Ein technischer Defekt komme als Brandursache kaum in Frage. "Vielmehr kann Brandlegung keinesfalls ausgeschlossen werden", hieß es am Samstag seitens der Exekutive. Weitere Erhebungen folgen.

Lokalisierung: Betroffen war ein Mehrparteienhaus in der Naarner Straße

