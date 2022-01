Feuer in Gartenhütte: Elf Hühner und zwei Zwerghasen verendet

Wegen der eisigen Temperaturen hatte die 73-jährige Besitzerin abends eine Ölkerze in einem Kochtopf angezündet. Sie wollte ihre Tiere vor der Kälte schützen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Kurz vor 19 Uhr fiel einem Nachbar starker Rauch auf. Er verständigte die Hausbewohnerin, die daraufhin in der Hütte nachschaute. Als sie die Tür öffnete, schlugen ihr bereits die Flammen entgegen, heißt es von der Polizei. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren konnten das Feuer löschen und das Wohnhaus der Besitzer sowie das Nachbarhaus schützen. Ihren Angaben zufolge ist der Brand "mit hoher Wahrscheinlichkeit" durch die Ölkerze ausgebrochen. Die Hühner und die Hasen konnten leider nicht mehr gerettet werden.