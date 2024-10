Festnahme bei Fremdenkontrolle in Bad Leonfelden

Der 58-jährige, bosnischer Staatsangehöriger, der von der AGM-Streife kontrolliert wurde, wies den Beamten einen neu ausgestellten bosnischen Reisepass vor. Er selbst gab sinngemäß an, kein Visum oder keinen Aufenthaltstitel zu besitzen – er habe lediglich in Tschechien um ein Visum angesucht.

Seit 25. September 2024 befandsich der Mann laut Reisepass (Einreisestempel) bereits dauerhaft im Schengenraum. Laut BFA-Journaldienst wurde am 14. Oktober 2024 ein Bescheid erlasst, welcher noch nicht postalisch zugestellt wurde, aber rechtskräftig ist. Der Mann hielt sich somit länger als 90 Tage in 180 Tagen im Schengengebiet auf und wurde daher nach den fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen und in das PAZ Linz verbracht.

