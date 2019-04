Festival der Regionen: Wenn Essen zum sozialen Statement wird

PERG. Italienische Fotokünstlerin nimmt die Perger und ihre Nahrungsmittel ins Visier.

Wie nehmen regionale Nahrungsmittel-Kreisläufe Einfluss auf das Zusammenleben der Menschen? Dieser Frage geht die aus der süditalienischen Provinz Apulien stammende Fotokünstlerin Alessia Rollo anlässlich des Festivals der Regionen (28. Juni bis 6. Juli) nach. Sie tut dies, indem sie Menschen porträtiert, die unmittelbar mit Nahrungsmittel zu tun haben: Landwirte, Müller, Fleischauer oder Köche. „Nahrung droht in der industrialisierten Gesellschaft zum anonymen Massenprodukt zu werden. Ich möchte aufzeigen, was für großartige Lebensmittel in der Region um Perg heranwachsen und zubereitet werden“, sagt Rollo im OÖN-Gespräch.

Die dabei entstandenen Fotos wird die Italienerin während in der Festivalzeit nicht in einer Galerie präsentieren, sondern dort, wo die Menschen im Alltag unterwegs sind: An einem beliebten Spazierweg an der Donau, Bushaltestelle oder vor Lebensmittelgeschäften. Rollo: „Ich möchte, dass den Menschen wieder mehr bewusst wird, wie wichtig regionale Lebensmittel sind. Denn die Entscheidung, was ich esse, ist auch ein soziales Statement.“ Hier knüpfe ihre Arbeit an das Festival-Motto „Soziale Wärme“ an. Ein Beispiel hierfür habe ihr ein Gastwirt gegeben, der meinte: „Ich kaufe meine Zutaten fast alle in der Region. Wenn dann am Wochenende der Landwirt bei mir in der Gaststube einkehrt, um zu essen, ist das der perfekte Kreislauf.“ Diese Kreisläufe fotografisch abzubilden, sei das Ziel ihres Festivalbeitrages.

In ihrer Recherche im Bezirk hat Rollo bereits viele positive Eindrücke sammeln können. „Es gibt viele innovative Landwirte und Unternehmer, die eine genaue Vision davon haben, wie sie mit ihren Nahrungsmitteln neue Wege einschlagen können“, erzählt Alessia Rollo von ihren Streifzügen im Unteren Mühlviertel. Vor allem die Herzlichkeit und Offenheit, mit denen ihr die Menschen begegnet seien, habe sie überrascht.

Nach Ihren ersten Kontaktaufnahmen vor Ort im Februar wird Alessia Rollo im Mai einen Großteil der Fotos für ihr Projekt machen. Im Juni ist noch einmal ein Feinschliff vorgesehen, ehe es zur Präsentation während der Festivalwoche kommt. Danach geht es für die Italienerin übrigens direkt von Perg nach Japan, wo sie für ein Projekt der EU als Porträtfotografin unterwegs sein wird – und dann weiter nach Äthiopien, wo Rollo eine Fotodokumentation zum Thema Migration, Aufbruch und Aufbau umsetzen möchte.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema