Festival der Regionen: Neue Blickwinkel auf eine vertraute Region

Eröffnungsfestakt am Bahnhof in Horni Dvoriste

Eine Zugfahrt von Linz entlang der Summerauerbahn bis nach Horni Dvoriste bildete am Freitagnachmittag den Auftakt zum diesjährigen Festival der Regionen. Im großen Saal des Bahnhofsgebäudes eröffnete Landeshauptmann Thomas Stelzer beim offiziellen Festakt vor 400 Gästen das Festival, das sich bis 2. Juli dem Schwerpunkt "Höchste Eisenbahn" widmen wird. Stelzer sprach dabei von einer "fulminanten Eröffnung" und hob den grenzüberschreitenden Aspekt des Festivals hervor. Begleitet wurde die Zugfahrt von teils schrägen Performances und Musik aus allen Richtungen.

Festivalschauplatz Freistadt

Zum Zentrum des Festivalgeschehens wurde am Wochenende vor allem Freistadt. Hier stand am Samstag die Besetzung und Umbenennung des Böhmertors in "Frauentor" durch die Initiative "Fraustadt Freistadt" auf dem Programm. Zudem wurde hier ein Frauengassen-Fest gefeiert. Im Stadtgraben lud das "VegLab" zur Beschäftigung mit nachhaltiger Lebensmittelproduktion ein, und im Kino Freistadt lief eine Bahnreise durch die Filmgeschichte unter dem Titel "Once upon a time in the west". Im Salzhof Freistadt wurde das Jubiläum "30 Jahre Festival der Regionen" gefeiert. Der gestrige Sonntag stand mit der Konferenz "verflechtn" ganz im Zeichen der Vernetzung regionaler Kulturinitiativen.

Fröhliche Stimmung während der Zugfahrt zur Festivaleröffnung Bild: Jürgen Grünwald/FdR

Am heutigen Montag wird beim Festival im Kino Freistadt unter anderem die Filmreihe "Eine Bahnreise durch die Filmgeschichte" fortgesetzt. Um 18.20 Uhr beginnt in der Festivalzone Salzgasse der Poetry-Slam "Familiar Strangers". Außerdem gibt es ein nicht ganz alltägliches Asphaltstockschießen in der Salzgasse sowie zahlreiche Installationen, die gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, darunter zum Beispiel "Es war einmal ein sehr alter Stau" im Summerauer Wald: Hier inszeniert der international tätige Künstler Francois Davin einen symbolischen Stau aus alten Pferdefahrzeugen, Kutschen und Schlitten.

Mehr zum Programm der kommenden Tage auf der Website www.fdr.at. Hier lässt sich im Menüpunkt "Fahrplan" auch eine individuelle Festival-Tour zusammenstellen.

