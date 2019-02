Festes Fundament für Arbeit und Wachstum im Bezirk Freistadt

BEZIRK FREISTADT. Antritts-Besuch von Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner

Der Bezirkstag begann mit einem Unternehmerfrühstück. Bild: Land OÖ / Kraml

Von Jänner bis April tourt der seit zwei Monaten amtierende Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner durch Oberösterreich, um sich bei Bezirkstagen ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. „Politik findet nicht hinter dem Schreibtisch statt. Ich will im Gespräch mit den Leuten in den Regionen ihre Wünsche und Anliegen an das Zukunftsressort erfahren“, so Achleitner, der diese Woche seinen Freistädter Bezirkstag absolvierte.

Gestartet wurde dieser Tag mit einem Unternehmerfrühstück, bei dem Achleitner gemeinsam mit der Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ), Doris Hummer, und der Freistädter WKOÖ-Obfrau Gabriele Lackner-Strauß 100 Wirtschaftstreibende zum Gedankenaustausch traf. Im Anschluss ging es nach Hagenberg, wo die Gleichenfeier für den Business Campus ONE auf dem Programm stand. Ab August sollen dort 3.300 m² auf vier Stockenwerken mehr als 100 hochkarätige Arbeitsplätze bieten. Architekt Markus Fahrner kündigte an, in zwei Monaten mit dem Bau des Campus 2 zu beginnen.

Innovationszentrum

Die Entwicklukng des Softwareparks Hagenberg bezeichnete der Landesrat als einzigartige Verschränkung von Wirtschaft, Forschung und Lehre, die zahlreiche Innovationen hervor bringe. Bei einem nachmittäglichen Betriebsbesuch in der Pfahnl Mühle in Tragwein traf Achleitner auf Vertreter der Industrie im Bezirk Freistadt zum Gespräch über aktuelle Entwicklungen.

Viele von Achleitners Gesprächen mit Unternehmern drehten sich um den steigenden Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften. Achleitner verwies dabei auf das Projekt „Go Mobile“: Das Land Oberösterreich hat in Wien gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice ein Büro eröffnet, das rund 118.000 Arbeitslosen in Wien Arbeitsplätze in Oberösterreich schmackhaft machen soll.

Positiv zur Entwicklung Freistadts würden die von der „Business Upper Austria“ betreuten Betriebsansiedlungen auf INKOBA-Flächen im Bezirk beitragen. Bei der Vermarktung dieser Flächen sei die Schnellstraße S10 mittlerweile unschätzbar wertvoll. Selbst die bezirksübergreifende INKOBA „Mühlviertel Mitte“ mit Gemeinden aus den Bezirken Freistadt und Urfahr-Umgebung würde von der nahegelegenen Hauptverkehrsachse profitieren.

