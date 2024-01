Festabend für jene, die in der Gesellschaft unbezahlbare Arbeit leisten

Die alljährliche Ehrenamtsfeier in Leopoldschlag stellt jene Menschen in den Vordergrund, die das ganze Jahr über mit unzähligen, unentgeltlich geleisteten Stunden in Vereinen und Institutionen tätig sind. "Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist", machte Bürgermeisterin Anita Gstöttenmayr deutlich, wie wichtig der Einsatz für die Gesellschaft ist. Sie bedankte sich bei den geladenen Ehrenamtlichen mit jeweils einem Exemplar des "Freiwilligenkalenders" des Sozialministeriums.

Ehrenamtspreis

Wie jedes Jahr wurden zwei Personen für besonders herausragende, ehrenamtliche Leistungen vor den Vorhang geholt und mit dem Leopoldschläger Ehrenamtspreis 2023 ausgezeichnet. Die handgetöpferte und handbemalte Ehrenamtstafel, die im Hafnerhaus Leopoldschlag angefertigt wurde, ging heuer an Eduard Böhm und Hermann Jachs. Böhm Edi, wie er in der gesamten Gemeinde genannt wird , wurde für sein ehrenamtliches Engagement rund um den Musikverein Leopoldschlag und die Grenzlandbühne ausgezeichnet. Er war 40 Jahre aktiver Musiker, Kapellmeisterstellvertreter, Archivar für die Musikeruniformen und erreichte unzählige Auszeichnungen für musikalische Leistungen. Vor allem aber arbeitete der unzählig Stunden im Musikheim und auf der Grenzlandbühne. Bekannt und beliebt ist Edi dabei auch bei den Jungen. Kapellmeisterin Sabine Klopf: "Edis Geschichten und Lieder, die er immer mal wieder zum Besten gibt, begeistern einfach Jung und Alt."

Den zweiten Ehrenamtspreis erhielt Hermann Jachs für seine Leistungen für die Union Leopoldschlag und hier speziell für die Sektion Tennis. Seit 30 Jahren ist er aktiver Tennistrainer für alle Altersklassen. Er war auch über viele Jahre aktiver Fußball- und Tennisspieler in der Union Leopoldschlag mit zahlreichen Erfolgen bei Turnieren und Meisterschaften. Vor allem aber sticht auch er mit seinen zahlreichen ehrenamtlichen Stunden für die Union Leopoldschlag hervor. Tennisplatzpflege, Veranstaltungen vorbereiten und durchführen – überall dort, wo rund um das sportliche Geschehen Not am Mann ist, steht Hermann Jachs mit Rat und Tat zur Seite.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper