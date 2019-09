Fernseh-Kieberer schwitzen als Kellner in Perg für ein Kinderlächeln

Mit fast schon gewohnt hoher Promi-Dichte ging am Wochenende der "Kulinarische Höhenflug für ein Kinderlächeln" in der Perger Turnhalle in Szene. Koch Andreas Breitenfellner schaffte es am Samstag einmal mehr, hochwertige Kulinarik mit Humor und einem karitativen Zweck zu verknüpfen. Unterstützt wurde er dabei von mehr als einem Dutzend Prominenter, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt hatten, um das Fünf-Gänge-Menü in den mit 300 Gästen gefüllten Saal zu bringen.

Entspannter Martin Leutgeb Bild: cityfoto

So schwitzten heuer unter anderem Fußballer Walter Schachner, Psychologin Isabella Woldrich, die Kanutinnen Victoria Schwarz und Ana Roxana Lehaci, Kabarettist Gernot Rudle sowie die Fernseh-Kieberer von den "CopStories" Martin Leutgeb, Serge Falck und Martin Zauner.

Durch den Abend führten Nina Kraft und Gerald Fleischhacker. Den Erlös des Abends – laut ersten Schätzungen mehr als 20.000 Euro – stellt Organisator Breitenfellner der Spendenaktion "Licht ins Dunkel" zur Verfügung. "Dass uns jedes Jahr wieder so viele Freunde und Firmen bei der Planung dieses Abends unterstützen, ist einfach unfassbar. Auch einige der Promis stimmen ihren Terminkalender ab, damit sie nächstes Jahr am 19. September wieder dabei sein können", zeigt sich Breitenfellner dankbar für die tatkräftige Mithilfe.

