Ferientipps für's Mühlviertel: Da kommt keine Langeweile auf

Die OÖN haben ein paar Tipps zusammengestellt, mit denen man zusammen mit Kindern neue Welten entdecken kann, Abwechslung in den Alltag bringt oder einfach einmal ein Haus aufsucht, in dem es vor kniffligen Rätseln nur so wimmelt. Ein solches hält nämlich die Initiative "Mühlviertler Alm Denken" mit seinen Escape Rooms in Bad Zell bereit. Eine Stunde bleibt hier Zeit, um die Rätsel rund um ein verschwundenes Testament, einen vermissten Wanderer auf dem Pilgerweg oder eine "ermordete Frau" zu lösen.

Während Wind und Tauwetter den Schnee in den tieferen Lagen des Mühlviertels gründlich weggeputzt haben, gibt es in den nördlichen Gemeinden nach wie vor ausreichend davon, um beispielsweise eine Schneeschuh-Wanderung in Angriff zu nehmen oder bei einer Pferdeschlittenfahrt die Landschaft zu genießen.

Ein ganz besonderes Erlebnis für Familien ist eine Lama- oder Alpakawanderung – und das zu jeder Jahreszeit. Die beruhigende Wirkung und das gleichmäßige Gehen machen Lamas und Alpakas zu perfekten Begleitern. Auf den geführten Ausflügen erfährt man Wissenswertes über die Tiere und stapft gemeinsam durch die schöne Winterhügelwelt des Mühlviertels. Bei Lagerfeuer und einem heißen Getränk lässt man den Tag ausklingen.

Apropos Tiere: Ein Zoobesuch im Winter erschließt völlig neue Blickwinkel auf die hier lebenden Tiere.

Sollte es draußen einmal ganz und gar zu ungemütlich werden, kann man sich ja in einem der heimischen Hallenbäder etwas Gutes tun.

Ein Ausflug in den Zoo

Tierpark Altenfelden und Tiergarten Walding: jeden Tag geöffnet

Der Tierpark Altenfelden liegt im Herzen des Oberen Mühlviertel und ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Der privat geführte Zoo ist das Zuhause von 213 verschiedenen Tierarten. Die Artenvielfalt reicht vom kleinen Habichtskauz bis hin zu Wolf, Zebra oder auch Berberaffen.

Auch der Tiergarten Walding ist ein beliebtes Ausflugsziel für Naturliebhaber, Tierfreunde und ganz besonders für Familien mit Kindern. Viele der Tiere – vom Löwen bis zur Hauskatze – lassen sich ganz aus der Nähe beobachten.

Vielfältige Museumswelt

Museen: immer einen Ausflug wert

Das Mühlviertel wartet mit einer ganz besonderen Museumsvielfalt auf: von der Villa Sinnenreich in Rohrbach über die Haslacher Museen und das Schulmuseum Bad Leonfelden bis hin zum Blaudruckmuseum in Gutau oder dem Burgmuseum Clam.

Blaudruckmuseum in Gutau Bild: Museum

Quer durch das Mühlviertel findet sich für nahezu jedes Interessensgebiet eine geeignete fachliche Ausstellung.

Gemeinsam Rätsel lösen

Escape Room: Teamaufgaben in Bad Zell

Ein vermisster Pilger am Johannesweg, eine Fehde zweier Burgherren oder das verlorengegangene Wappen von Bad Zell stellen die Besucher des Mühlviertler Escape Rooms vor knifflige Herausforderungen.

Unter Zeitdruck Bild: ma-d

Logisches Denken, Kreativität und detektivischer Scharfsinn sind gefordert, um die gestellten Rätsel rund um Bad Zell in der vorgegebenen Zeit zu lösen.

Infos: www.ma-d.at

Naturgenuss und Sport in der Loipe

Weitläufiges Loipennetz von Schöneben bis Liebenau

Das Mühlviertel verfügt über ein weitläufiges Loipennetz, das in höheren Lagen nach wie vor beste Bedingungen für Wintersport im Freien garantiert.

Skilanglauf Bild: TVB Mühlviertler Alm

In Schöneben, am Fuß des Sternsteins oder in der Wintersportarena Liebenau sind Einsteiger ebenso richtig wie Skating-Spezialisten.

Ebenfalls ein Tipp für Familien ist ein Besuch der Eishalle in Tragwein.

Kleiner, feiner Kinogenuss

Abseits der großen Zentren: spezielle Ferien-Spielpläne

Ob Kino bei Tisch in Ottensheim oder heimeliges Kinofeeling in Bad Leonfelden, die kleinen Kinos abseits des Zentralraums sollten nicht unterschätzt werden.

Kinogenuss bei Tisch Bild: OÖN

Auch die Lichtspiele in Katsdorf halten stets ein interessantes Programm bereit. Kinogenuss bieten aber auch das Stadtkino Grein oder das Kino Freistadt. In den Ferien gibt es mitunter Zusatzvorstellungen.