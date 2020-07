Ferienstart: Tenniscamp und ein Bewegungsfest

Vor allem Kinder und Jugendliche mussten auf einiges verzichten. In St. Georgen reagierte der hiesige Sportverein mit der Gründung der von Simone Lumetsberger geleiteten Sektion Fit-Sport auf diese Herausforderung. "Die Jugendarbeit nimmt in der DSG Sportunion St. Georgen am Walde wieder einen hohen Stellenwert ein!", sagt DSG-Obmann Lothar Grubich.

Besonders gut gelang dies vergangene Woche beim "UGOTCHI Bewegungsfest" der Sportunion Oberösterreich. Aufgeteilt in mehrere Kleingruppen erlebten die Kinder auf dem Sportplatz Kranzberg drei Stunden lang jede Menge Spaß und Action, etwa auf einem Hindernisparcours, mit der Slackline oder beim AirTrack. Die Teilnahme war kostenlos und in der Pause gab es Äpfel und Wasser zur Stärkung. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine Erinnerungsmedaille und das lebensgroße Maskottchen Ugotchi gratulierte zur Teilnahme.

Tennis ist stark im Kommen

Nach dem Bewegungsfest hatte Simone Lumetsberger nicht viel Zeit zum Verschnaufen: Von Montag bis Freitag war nämlich erstmals wieder ein Tennis-Camp für Kinder von 6 bis 12 Jahren auf den Tennisplätzen in St. Georgen angesagt. "Tennis-Instruktor Oliver Pichler vermittelte in kindgerechter Form die Freude am Tennissport", sagt Lumetsberger, die als ausgebildete Sportinstruktorin in der Ballschule das Tenniscamp mitgestaltete und sich als Jugendwartin auch um die Organisation gekümmert hatte.

Seit kurzem gibt es alle Informationen der DSG Union St. Georgen am Walde auch im Web abzurufen: Das Portal www.stgeorgenamwalde.sportunion.at wird laufend mit mit Berichten, Fotos und Videos aus der Sportlerfamilie befüllt.

