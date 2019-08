Ferienausklang mit Schiefertafeln, Mühlsteinen und Eisenbahn-Nostalgie

Zum Ferienfinale laden 28 Museen in Oberösterreich Familien mit Kindern zum Besuch ein. Vom 30. August bis 1. September werden mit der OÖ Familienkarte zahlreiche Vorteile angeboten. Dazu gehören: freier Eintritt für Kinder, ermäßigter Eintritt für Erwachsene und ganz spezielle Aktivangebote in jedem teilnehmenden Museum. "Wir möchten Familien einladen, dieses Wochenende zu nutzen, um ein regionales Museum zu besuchen oder eines, das den Interessen der Kinder besonders entgegenkommt. Selbstverständlich können auch mehrere Museen besucht werden", sagt Klaus Landa, Geschäftsführer des Verbunds Oberösterreichischer Museen.

Aus dem Mühlviertel beteiligen sich elf Museen am Familienwochenende. Im Freilichtmuseum Ledermühle in St. Oswald bei Freistadt wird am 1. September beim Tag der offenen Tür zur Mühlenführung geladen. Bei einem Workshop erleben die Besucher, wie man Mehl mahlen und daraus Waffeln backen kann. Ebenfalls in St. Oswald bei Freistadt können am 1. September Familien im Museum Kirchenhäusl eine Schulstunde wie im Jahr 1900 erleben und dabei auf einer Schiefertafel schreiben.

Das Hinterglasmuseum Sandl lädt am 30. August zum Malkurs für Kinder – mit oder ohne Eltern – und zum gemeinsamen Museumsbesuch. Für den Malkurs ist eine Anmeldung erforderlich. Das Miniaturmuseum "Mini-Agrimundus" in Waldburg beteiligt sich am 1. September beim Büchereifest am Ortsplatz. Kinder können Seile binden, Wolle spinnen und Butter rühren. Am 30. August und 1. September bietet das Pferdeeisenbahnmuseum Kerschbaum die Möglichkeit, eine "Kinder-Pferdeeisenbahn-Matura" zu absolvieren: Kinder erwartet eine spannende Reise durch die Zeit der Pferdeeisenbahn mit lustigen Wett- und Geschicklichkeitsspielen.

Wie die Apotheker und Heilkundler in früheren Jahren Arzneien und Tinkturen hergestellt haben, ist am 31. August im Apothekenmuseum Mauthausen zu erleben. Nach einer Sonderführung für Familien lernen die Besucher bei einem Workshop die Arbeit des Apothekers kennen.

Die Besichtigung der historischen "Meisingermühle", die von Kärnten in das Mühlviertel übertragen wurde, und mehrere Aktivstationen wie Mehlmahlen stehen am 31. August im Mühlsteinmuseum Steinbrecherhaus in Perg auf dem Tagesprogramm.

Eisenbahngeschichte erleben heißt es am 31. August und am 1. September im Mühlkreisbahnmuseum in Rohrbach-Berg: Familien können Fahrkarten selbst drucken, Weichen stellen und Draisine fahren – dazu gibt es eine Museumsführung und ein Quiz für Groß und Klein. Die Rohrbacher "Villa sinnenreich" organisiert am 1. September ein gemeinsames Basteln von kleinen optischen Illusionen zum Mitnehmen. Die Eintrittsermäßigung gilt an allen drei Tagen von 30. August bis 1. September.

Führungen zum Thema "Leben und Kultur im Stift" werden vom 30. August bis 1. September in Aigen-Schlägl abgehalten. Im Stiftskeller erwartet die Besucher Kulinarisches aus der Region. Ums Essen und Trinken, wie es früher war, geht es auch im Freilichtmuseum Pelmberg am 31. August und 1. September bei Familienführungen durch das Museum. Dabei werden Leinölerdäpfel selbst zubereitet und danach verkostet.

Details zu allen Angeboten der dreitägigen Familienaktion auf www.ooemuseen.at