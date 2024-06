Feld in Brand: Mühlviertler Bauern kamen Feuerwehr beim Löschen zu Hilfe

Seinen Ausgang hatte das Feuer am Samstag kurz nach 14.30 Uhr genommen: Eine Ballenpresse war auf dem Feld in Brand geraten. "Der Fahrer hat geistesgegenwärtig gehandelt und die Presse sofort abgekoppelt - so ist zumindest der Traktor nicht zu Schaden gekommen", sagt Einsatzleiter Josef Reinthaler im Gespräch mit nachrichten.at.

Doch das Feuer griff auf die trockenen Stoppeln auf dem Feld über und breitete sich rasend schnell aus - angefacht vom Wind in Richtung angrenzendem Wald. "Wir waren schnell dort", sagt der Einsatzleiter. "Aber wirklich super war, dass die benachbarten Bauern auch sofort mit Güllefässern und Wasser gekommen sind. Die haben den Brand schon von Weitem gesehen. Und einer davon ist selbst Feuerwehrler, also waren sie auch topinformiert."

Mit vereinten Kräften - von der Freiwilligen Feuerwehr Niederwaldkirchen waren 35 Mitglieder angerückt - konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Die Ballenpresse brannte allerdings vollständig aus.

