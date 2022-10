Feinste grüne Unterlage für Schenkenfeldens Fußballer

Nachdem in der Vorwoche die Fußballer der Sportunion Schenkenfelden ihr erstes Spiel auf dem neu errichteten „Allwettterplatz“ standesgemäß mit einem Sieg eingeweiht hatten, folgte diesen Sonntag die offizielle Eröffnung der Anlage. „Heute nehmen wir den zweiten Anstoß vor“, sagte Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner in seiner Festrede. Seinen Dank richtete Achleitner an die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer rund um Obfrau Monika Gossenreiter, die ehrenamtlich mehrere tausend Stunden geleistet haben, damit diese lang geträumte Idee des Vereins in die Realität umgesetzt werden konnte. In nur vier Monaten Bauzeit konnte der Allwetterplatz fertiggestellt werden. Die Sportunion Schenkenfelden zählt rund 600 Mitglieder in den Sektionen Fußball, Volleyball, Tennis, Laufen, Stocksport und Fit-Sport.

Festredner waren neben Bürgermeisterin Doris Leitner auch Funktionäre des OÖ. Fußballverbandes sowie der Sportunion. Pfarrer Karol Bujnowski segnete die neue Anlage, in die rund eine Million Euro investiert wurde. Im kommenden Jahr feiert die Sportunion Schenkenfelden ihr 60-Jahr-Jubiläum. Bis dahin sollen noch viele weitere Siege auf dem neuen Allwetterplatz gefeiert werden. Neben der Kampfmannschaft steht das Spielfeld auch der Reserve sowie sechs Nachwuchsmannschaften zur Verfügung.