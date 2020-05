Feiernde Jugendliche starteten Traktor - Mädchen schwer verletzt

Mehrere Jugendliche hatten sich Samstagabend in der Garage zu einer Feier getroffen. Gegen 23:30 Uhr stiegen zwei 16-jährige Mädchen aus dem Bezirk Rohrbach auf einen in der Garage abgestellten Traktor. Eine der beiden dürfte auf dem Fahrersitz gesessen, die andere auf dem Aufstiegstrittbrett gestanden sein. Auf noch ungeklärte Weise wurde der Motor des Traktors gestartet. Da offenbar auch ein Gang eingelegt war, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und fuhr durch das geschlossene Garagentor auf die Zufahrt.

Das auf dem Trittbrett stehende Mädchen sprang herunter, wurde mit dem linken hinteren Traktorreifen im Fuß- und Beckenbereich erfasst und dabei schwer verletzt. Die andere Jugendliche sprang vom Fahrzeug und blieb unverletzt.

Die Zugmaschine fuhr allein weiter und querte einen Güterweg. Der Traktor drohte in die vorbeifließende Donau zu stürzen, wurde aber gerade noch durch eine Leitschiene gebremst. Der Motor lief jedoch weiter und das rechte Hinterrad drehte durch. Ein 24-Jähriger bemerkte das und brachte den Motor zum Absterben, indem er den Handgashebel zurückstellte.

Die schwer verletzte Jugendliche wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Linzer Unfallkrankenhaus gebracht. Die Polizei hat ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

