Fehlerfreie Leistung gleich zum Saisonstart

Der Saisonstart für Österreichs Nachwuchsbiathleten in Obertilliach war gleichzeitig der erste Bewerb für Jakob Ruckendorfer von der SU Bad Leonfelden in der Juniorenklasse. Gelaufen wurde ein Sprint über die Distanz von zehn Kilometern. Zwar lässt die Laufform noch Luft nach oben, am Schießstand ist der Mühlviertler aber schon an der Spitze angekommen: Zwei fehlerlose Schießeinlagen im Liegend- und Stehendanschlag können sich eindeutig sehen lassen. Es war das erste fehlerfreie Rennen Ruckendorfers, seit er mit dem Kleinkalibergewehr schießt. Endergebnis: bester Athlet seines Jahrganges, dritter Rang in der Österreich-Wertung, gesamt fünfter Rang.

Bereits am Tag zuvor bestritt der Bad Leonfeldner ein internes Qualifikationsrennen für Österreichs Junioren für den IBU Juniorcup. Einer guten Laufleistung standen hier zwei Fehler beim Liegendschießen gegenüber. Stehend blieb er fehlerfrei. Mit einem fünften Rang (Bester seines Jahrganges) in diesem verkürzten Sprint über acht Kilometer und dem dritten Platz beim Austriacup-Sprint besteht weiterhin die Chance, beim Juniorenweltcup in zwei Wochen an den Start gehen zu können.