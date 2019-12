FBZ-Beratung hilft Frauen in allen Job-Fragen

Gerade im ländlichen Raum gibt es noch Nachholbedarf, was die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen betrifft. Für Frauen, die sich beruflich verändern wollen, ist eine fundierte Beratung extrem wichtig.

Wenn es um Arbeit und Bildung für Frauen geht, sind die FrauenBerufsZentren in Rohrbach und Perg eine wichtige Adresse. Das FBZ ist ein beliebtes Bildungs- und Beratungsangebot zur Unterstützung von Frauen in beruflicher Veränderung. Das FBZ wird vom Arbeitsmarktservice finanziert und in Kooperation mit dem Verein ALOM umgesetzt.

Ein besonderes Angebot ist der Job-Treff: Jeden Mittwochnachmittag ab 14 Uhr (Rohrbach) beziehungsweise 13.30 Uhr (Perg) steht das FBZ allen Frauen offen, die sich beruflich weiterentwickeln möchten. AMS-Leiterin Doris Steiner erklärt: "Jede interessierte Frau erhält beispielsweise Unterstützung bei Onlinebewerbungen, Zugang zu Jobportalen, kann PC, Internet und Drucker nutzen oder sich mit anderen Frauen austauschen. Das Angebot steht wirklich allen Frauen offen, egal ob sie beim AMS gemeldet sind oder nicht. Wir wollen alle Frauen in ihrem beruflichen Fortkommen fördern!"

Schnuppern in digitaler Welt

Die Digitalisierung verändert die gesamte Berufswelt dynamisch. Digitale Kompetenzen sind gefragt wie nie zuvor. Neue Berufe, Aufgaben und Karrierechancen warten. Um auf dieses Potenzial aufmerksam zu machen, gibt es noch ein neues Angebot im FBZ, den Frauen-Programmier-Treff. Eine ausgebildete Programmiererin gewährt im praktischen Tun einen Einblick in die Welt des Programmeschreibens. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 9 bis 11 Uhr stehen im FBZ Rohrbach die Türen für interessierte Damen offen. In Perg findet der Programmier-Treff jeden ersten und dritten Mittwoch von 13.30 bis 15.30 statt. Gezeigt wird, wie Einplatinencomputer programmiert werden und welche Jobs und Ausbildungsmöglichkeiten es in diesem Zukunftsfeld gibt. Vorkenntnisse sind nicht nötig, Geräte sind vorhanden.

Kostenlose Anmeldung: 07289 / 4126