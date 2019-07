Faustballfest mit brasilianischem Flair in Rohrbach

Bei den Männern bringt die brasilianische Top-Mannschaft SG Novo Hamburgo nach mehreren Jahren Abstinenz wieder südamerikanisches Flair in die Bezirkshauptstadt. Mit ihnen werden vor allem der heimische Vizemeister Union Tigers Vöcklabruck, der Dritte der abgelaufenen Saison, Union Compact Freistadt sowie die Titelverteidiger aus Kremsmünster um den Sieg in diesem Jahr kämpfen.

Bei den Frauen wird der Sieg wohl über die Titelverteidigerinnen aus Nußbach, die am vergangenen Wochenende den Meistertitel geholt haben, führen. Daneben muss man natürlich auch die Final3-Teilnehmerinnen aus Laakirchen sowie die Turnier-Rekordsiegerinnen aus Arnreit auf der Rechnung haben. Nach einigen Jahren, in denen sich von den Spitzen-Faustballteams nur wenige in Rohrbach-Berg sehen ließen, kann man sich in diesem Jahr wieder auf ein hochklassiges Teilnehmerfeld bei Frauen und Männern mit tollen Partien freuen.