Faustball: Start für neue Turnierserie

"So wie es die World-Tour für die Spitzenmannschaften des Faustballsports gibt, haben wir uns als Ziel genommen, die Breite des Faustballsports vor den Vorhang zu holen. Denn ohne Breitensport ist kein Spitzensport möglich!", sagt Michael Traxl, Sektionsleiter der Union Reichenthal. Den Beginn der Turnierserie bildet morgen, Samstag, die Greisinger-Trophy in Münzbach. Der Abschluss ist am 27. August in Reichenthal geplant.

