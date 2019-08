Faustball in aller Munde

Während sich das internationale Faustball-Geschehen derzeit ganz auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz konzentriert, kreuzten am Wochenende in Arnreit die lokalen Faustball-Heroen die Klinge. 18 Mannschaften aus Arnreit und Umgebung standen bei der Ortsmeisterschaft auf dem Spielfeld und boten dem Publikum Spannendes mit viel Einsatz und Spielfreude. Neben zahlreichen Faustball-Routiniers zeigten auch etliche Faustball-Exoten ihr Talent für den Sport.

Der Sieg ging heuer an das Team "KTO", das sich nach dem Vizemeistertitel des Vorjahres dieses Mal im Finale gegen die "Badegruppe" durchsetzen konnte. Auf den dritten Platz schaffte es das Vorjahres-Siegerteam "GSE".

