Faustball-Damenteam feierte größten Erfolg in Münzbachs Vereinsgeschichte

Noch vor dem abschließenden "Final 3"-Meisterturnier gilt die Faustball-Mannschaft der Union Greisinger Münzbach als das Überraschungsteam in der Hallen-Bundesliga. Als Aufsteigerinnen in die 1. Hallen-Bundesliga gelang ihnen auf Anhieb der Einzug in das Final 3 – und damit der erstmalige Einzug eines Münzbacher Frauenteams in die Finalspiele der höchsten österreichischen Spielklasse.

Die Tür zum Finalturnier stießen die Mühlviertlerinnen in der letzten Runde des Grunddurchgangs mit Siegen gegen Laakirchen und Urfahr auf. Das von Siegfried Pöschl und Patrick Schartmüller betreute Team mit Lena Pöschl, Christina Hahn, Eva Tagwerker, Sandra Langeder, Pia Pils, Kapitänin Kerstin Schartmüller, Katharina Pilz, Anna Pree, Julia Grafeneder, Julia und Andrea Lindtner fand gegen Laakirchen trotz anfänglicher Nervosität auf allen Positionen gut ins Spiel und sicherte sich den ersten Satz mit 11:4. Danach kamen die Gegnerinnen besser in die Partie, doch Münzbach behielt die Oberhand und gewann mit 11:4, 11:8, 11:9.

Ein ganz ähnliches Bild zeigte sich gegen Urfahr: Während der erste Satz mit 11:5 an Münzbach ging, wurde es in den Sätzen zwei und drei richtig spannend. Beide Male hielt das Team den Angriffen Urfahrs stand und siegte letztlich mit 11:5, 11:9 und 11:9.

"Unser Ziel war der Klassenerhalt. Dass wir jetzt im Final 3 stehen, ist unglaublich schön, und die Freude ist riesengroß! Doch wir sind noch nicht fertig – im Halbfinale wollen wir noch einmal alles geben", zeigt sich Angreiferin Christina Hahn euphorisch über die Qualifikation.

Im Halbfinale am 21. Februar wartet mit St. Veit/Pongau ein weiterer Final-Debütant. In der Vorrunde präsentierten sich beide Teams auf einem ähnlichen Leistungsniveau und gewannen je eine direkte Begegnung. Beste Voraussetzungen also für ein spannendes Duell um den Finaleinzug.

Für die Bundesliga-Herren aus Münzbach stand bereits vor der letzten Runde des Grunddurchgangs fest, dass sie den Klassenerhalt verpassen und in der kommenden Hallensaison wieder in der 2. Bundesliga antreten werden. Der Abschied aus der höchsten Spielklasse gestaltete sich mit einem 3:0-Sieg gegen Nußbach aber versöhnlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper