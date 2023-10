Fast täglich Aufgriffe von Schleppern im Mühlviertel

In Rohrbach suchte die Polizei Männer, die aus zwei Autos gesprungen waren.

Ruhige Tage hatten die Mühlviertler Polizisten in den vergangenen Wochen selten. Es vergeht fast kein Tag ohne Schlepperaufgriffe. Erst gestern Vormittag lief rund um Rohrbach-Berg eine intensive Suchaktion nach vier Männern, welche beobachtet wurden, wie sie fluchtartig ein Auto verlassen haben. Auch in Zwettl an der Rodl sind fast zeitgleich 26 Flüchtlinge von der Polizei entdeckt worden.