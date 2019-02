Familiennetzwerk organisiert Computerkurse

MÜHLTAL. Alle, die schon länger mit einem Computer oder Laptop arbeiten, aber schon immer mehr aus ihrem Wissen machen wollten, haben mit einem Kurs die Möglichkeit, sich mit einem Profi auszutauschen, um ihr Anwenderwissen zu erweitern.

Geschult wird auf dem eigenen Notebook. Der EDV-Kurs "Vertiefung" wird vom Familiennetzwerk Mühltal organisiert. Vorausgesetzt werden Kenntnisse im Umgang mit Windows. Im Kurs erfahren die Teilnehmer, wie der Computer auf aktuellem Stand gehalten werden kann und kleinere Probleme gelöst werden können. Übungen aus dem Grundlagenkurs werden wiederholt. Ein Kurs dauert vier Tage zu je drei Unterrichtseinheiten: In St. Martin am 14., 21. und 28. März sowie am 4. April jeweils von 18 Uhr bis 21 Uhr; in Kirchberg am 13., 20. und 27. März sowie am 3. April von 18 Uhr bis 21 Uhr. Anmeldung bis 4. März am jeweiligen Gemeindeamt Kurskosten pro Person: 140 Euro.

