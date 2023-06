Familienfest rund um Perger Einhorn

Ganz im Zeichen der Familien steht kommendes Wochenende das Perger Stadtzentrum: Beim Einhornfest am Samstag, 17. Juni, dürfen sich die Besucher auf zahlreiche Attraktionen, Livemusik und ein vielseitiges Kinderprogramm freuen. Neben zahlreichen Straßenkünstlern stehen vor allem die Angebote der Perger Vereine im Mittelpunkt. So stellen etwa das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr Perg Reanimationsübungen und Löschhilfen vor. Mit dem Feuerwehr-Hubsteiger kann der Stadtplatz aus 30 Metern Höhe betrachtet werden. Auf die Kinder wartet die beliebte Hüpfburg der Mühlviertler Kinderspiele ebenso wie Riesen-Soccer-Darts, ein Hula-Hoop-Wettbewerb oder das Basteln eines Einhorn-Traumfängers.

Fortgesetzt wird das Familien-Wochenende am Sonntag (14 Uhr) mit der Eröffnung der Pumptrack-Anlage im "Funpark Süd" an der Naarn. Es gibt Vorführungen auf der Pumptrack-Anlage sowie jede Menge Tipps, wie man auf der Bahn am meisten Spaß haben kann.

