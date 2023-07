Familienfest mit vielen Naturpark-Entdeckungen

Spannende Spiele- und Bewegungsstationen sowie allerhand regionale Schmankerl genossen zahlreiche Familien am Sonntag beim "Abenteuer Naturpark Familienpicknick" rund um das Freilichtmuseum Großdöllnerhof in Rechberg.

Die Kinder sammelten eifrig Stempel bei den Stationen rund um die Leittiere des Naturpark Mühlviertel. Auf der Hoanzlgoas half Willi Katteneder den Besuchern, sich in altem Handwerk zu versuchen und Märchenhexe Helene entführte in die spannenden Abenteuer der "Quendelhexe". Beim "Steinlehrpfad-Quiz" wurde das Wissen rund um die Geologie in Oberösterreich getestet. Geschicklichkeit und gute Koordination war wiederum bei den Motorik-Spielen des Vereines "Abenteuer Familie" gefragt.

Als Ehrengast stattete der für die Naturparke in Oberösterreich zuständige Naturschutz-Referent LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) dem Fest einen Besuch ab. Die Rechberger Vereine versorgten die Gäste mit regionalen Schmankerln und die Gruppe "Brass Zell" des Musikvereines Bad Zell steuerte die musikalische Unterhaltung bei.

