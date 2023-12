Familie für nachhaltige Lebensweise geehrt

Für ihr Engagement in nachhaltiger Lebensweise wurde die Familie Sageder aus Pfarrkirchen vom Verein Lebensraum Donau-Ameisberg geehrt.

Katharina und Martin Sageder bewirtschaften in Pfarrkirchen einen Biohof und entwickeln ihn stetig weiter. So kam es auch, dass ihr Wohnhausbau, bei dem sie durchgehend heimische Materialien verwendeten, mit dem "Waldbaupreis" ausgezeichnet wurde. Außerdem produzieren sie nachhaltiges Rindfleisch im Projekt "Lomo Alto". Verliehen wurde der Nachhaltigkeitspreis bei der Vereins-Versammlung. Der Verein setzte sich im abgelaufenen Jahr unter anderem für die Information rund um Klimaschutz und -neutralität ein. Auch der Bodenschutz ist eine Herzensangelegenheit. Ein großes Anliegen ist dem Verein das Feiern von Silvester ohne Feuerwerk zum Schutz von Umwelt und Natur. Der Aufruf, auf Pyrotechnik zu verzichten, ergeht nicht nur an die Gemeinden im Vereinsgebiet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper