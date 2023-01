Falkensteiner bis April geschlossen: Hotel bekommt selbst Frischzellenkur

BAD LEONFELDEN. Auch wenn kein Schnee lag und das Langlaufen oder Skifahren in der Region nicht mehr möglich war, bescherte der Sonnenschein den Gästen im Mühlviertel ein schönes letztes Ferienwochenende. Wenn heute der letzte Gast abgereist ist, verabschiedet sich auch das Falkensteiner-Hotel Bad Leonfelden in eine längere Pause. Auf dem Programm stehen aber nicht etwa Entschleunigung und Müßiggang. Vielmehr wird es in den nächsten Tagen ernst mit der Generalsanierung des Hotels: Ab sofort wird das im Jahr 2009 eröffnete Haus einer Frischzellenkur unterzogen und so für die „Beförderung“ zum Viersterne-Superior-Betrieb fit gemacht. Die Wiedereröffnung ist für den 5. April geplant.

„Wir hatten in den Ferien noch geöffnet, nun geht es mit den Bauarbeiten los“, sagt Hotelmanagerin Heide Perndorfer zum Start der Sanierung am 9. Jänner. In diese werden alle Bereiche des Hotels mit einbezogen: Die 117 Zimmer werden mit neuen Böden, Sanitärbereichen und Möbeln ausgestattet, die Juniorsuiten erhalten neue Infrarotsaunen. Zusätzlich werden die Wellnessbereiche neu adaptiert. Dabei wird das Angebot an Ruheräumen ausgebaut und das Fitnesscenter vergrößert. Dazu kommt eine neue Schauküche im Restaurant, ein völlig neues Farbkonzept und ab dem Frühling ein auf Vordermann gebrachter Außenbereich.

Region im Blick

Insgesamt wird die Sanierung rund 4,5 Millionen Euro kosten. Dabei bleibt ein Teil der Wertschöpfung in der Region: So werden etwa die Baumeisterarbeiten von der Firma Kapl aus Bad Leonfelden durchgeführt. Auch in puncto Personal spielt die Verwurzelung des Hotels im Mühlviertler Hochland eine große Rolle: Viele der 58 Mitarbeiter docken während der Bauarbeiten als Saisoniers bei anderen Tourismus- und Gastrobetrieben in der Region an.

„Wir haben uns bemüht, für jeden Mitarbeiter die individuell passende Lösung zu finden. Dazu gibt es für alle 58 Angestellten eine Wiedereinstellungsgarantie, die mit einer entsprechenden Prämie versüßt wird“, sagt Heide Perndorfer zu den Perspektiven für das Hotelteam, das bis auf einige wenige Kräfte in den kommenden Monaten zwischenzeitlich nicht mehr gebraucht wird. Angst, dass sie bei der Neueröffnung im April ohne Mannschaft dastehen könnte, hat Perndorfer dabei nicht: „Natürlich ist so ein Umbau eine Zäsur – aber ich bin zuversichtlich, dass unsere Mitarbeiter bei uns bleiben“, meint die Hotelmanagerin.

Adaptierte Ausrichtung

Mit der Wiedereröffnung im Frühjahr kommt auf die Mitarbeiter und Gäste eine adaptierte Ausrichtung des Hotels zu. Einerseits wird es in das Viersterne-Superior-Segment upgegradet – und andererseits der „All Inclusive“-Philosophie noch mehr Platz eingeräumt. „Mit unserem neuen All-Inclusive-Konzept können unsere Gäste sicher sein, dass es keine versteckten Zusatzkosten gibt“, erklärt Heide Perndorfer dazu. Die entsprechenden Buchungspakete werden dabei nicht nur für längere Aufenthalte, sondern auch für Tagesgäste gelten: Diese sind nach der Sanierung im Haus ebenso wie die Urlaubs- und Übernachtungsgäste wieder willkommen.

