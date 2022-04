Fahrschülerin bei Motorradunfall schwer verletzt

Die 37-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach war um 16 Uhr bei der Motorrad-Übungsfahrt in Neufelden (Bezirk Rohrbach) mit ihrem Fahrlehrer auf der Veldner Straße unterwegs. Nachdem der Fahrlehrer rechts in die B127 Richtung Rohrbach eingebogen war, musste die 37-Jährige verkehrsbedingt an der Kreuzung anhalten. Die 37-Jährige bog kurz darauf rechts ein und umfuhr dabei einen am Linksabbiegestreifen stehenden Pkw auf dem Gegenverkehrsfahrbahnstreifen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Abend. Gleichzeitig näherte sich jedoch eine 56-jährige Pkw-Lenkerin und erfasste die Motorradlenkerin mit voller Wucht. Die Frau wurde vom Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Nach der Erstversorgung musste die 37-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus geflogen werden. Die 56-Jährige erlitt einen schweren Schock und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden, teilte die Polizei mit.