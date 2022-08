Mit Gerätehäusern, Boxen und Pflanzenbeeten aus Metall hat es Biohort mit Sitz in Neufelden längst geschafft, sich als Marktführer in Europa zu etablieren. Das Unternehmen präsentiert jetzt ein neues Produkt zur Aufbewahrung von Fahrrädern. Der neue Biohort "BikeLift" ermöglicht es, unterschiedlichste Fahrräder – vom Rennrad bis zum E-Mountainbike – ohne jeglichen Kraftaufwand platzsparend vertikal die Wand hinaufzuziehen und so zu verstauen.