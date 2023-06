Fahrradkurs für Zugewanderte

Ausbildung am modernen Euroline- Übungsplatz

Deswegen ermutigte ALOM gemeinsam mit der Fahrschule Euroline zugewanderte Frauen, ihre Kenntnisse im Radfahren zu vertiefen oder das Radfahren überhaupt erst zu erlernen. ALOM-Geschäftsführerin Margit Lindorfer: "In manchen Ländern ist diese umweltfreundliche, gesunde und preiswerte Mobilitätsform nahezu unbekannt, und oft wird speziell Mädchen nicht die Möglichkeit geboten, es zu erlernen."

In einem Workshop konnten die Kursteilnehmerinnen in Theorie und Praxis und in ihrem individuellen Tempo lernen, wie sie richtig auf- und absteigen, anfahren und anhalten oder Kurven fahren, Hindernissen ausweichen und sich richtig im Straßenverkehr verhalten.

