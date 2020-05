Fahrraddieb fuhr an Polizei vorbei: Haft

Innerhalb einer Woche soll der Rumäne rund um Perg, Mauthausen und St. Valentin immer wieder Fahrräder gestohlen haben. Die Polizei hatte den Mann unter Verdacht und bestellte ihn zur Vernehmung zur Polizeiinspektion Perg. Anschließend soll er nahe der Polizeiinspektion erneut ein Fahrrad gestohlen haben.

Überführt wurde der Mann erst, als er am Freitag am Polizeiposten Enns mit dem in Perg nach dem Polizeiposten gestohlenen Rad vorbeifuhr. Die Beamten stoppten den 27-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, der unter Drogeneinfluss stand. Er gab nicht nur die Fahrraddiebstähle zu, sondern auch den Diebstahl mehrerer Parfums in einer Drogerie in Enns. Der Rumäne wurde in de Justizanstalt Linz gebracht.

