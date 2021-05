Fahrrad-Stützpunkt am Schwertberger Aist-Ufer

Dem Ausbau des Radwegenetzes in Schwertberg trug nun der ÖAMTC Oberösterreich mit der Errichtung eines Fahrrad-Stützpunkts Rechnung: „Diese Service-Station ist mit einer Aufhängevorrichtung, einer Luftpumpe und Werkzeug wie Inbus- und Schraubenschlüssel bzw. Reifenheber für "Do-It-Yourself"-Reparaturen ausgestattet. Damit haben die Radlerinnen und Radler die Möglichkeit, kleinere Pannen selbst zu reparieren“, sagt der Landesdirektor des ÖAMTC Oberösterreich, Harald Großauer. Die beim Dachsbergsteg eingerichtete Fahrrad-Stützpunkt ist neben jenem in Au an der Donau der zweite im Bezirk Perg.

„Schwertberg hat in den vergangenen Jahren mehr als drei Kilometer neue Radwege samt Radlerbrücke über die Aist errichtet und vom Schwertberger Park entlang der Aist bis zu ihrer Mündung in die Donau eine direkte, sichere Radanbindung zum Donauradweg geschaffen“, sagt Bürgermeister Max Oberleitner (VP), der selbst ein begeisterter Mountainbike-Fahrer ist. Im Vorjahr hat der Gemeinderat mit Josef Penz auch einen eigenen Fahrrad-Beauftragten bestimmt, der sich um die Anliegen und Interessen der Radfahrerinnen und Radfahrer in der Gemeinde kümmert. Das Thema Radwege werde die Gemeinde auch in den kommenden Jahren begleiten, versichert Bürgermeister Oberleitner: „Wir wollen das Schwertberger Radwegenetz in alle Himmelsrichtungen weiter ausbauen.“