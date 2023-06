Fahrerflüchtiger im Mühlviertel gesucht: 15-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein 15-jähriger Radfahrer aus Freistadt wollte am Montag gegen 17:45 in Freistadt nach links in die Fossenhofstraße einbiegen. Von links kam ein PKW, der nach rechts in die Schwandter Straße einbog. Um eine Kollision zu verhindern musste der Radfahrer nach rechts auf das Bankett ausweichen und kam zu Sturz. Es kam zu keinem direkten Kontakt zwischen dem PKW und dem Radfahrer.

Bei dem flüchtigen PKW handelte es sich um einen vermutlich schwarzen BMW Kombi, älteren Baujahres. Der 15-Jährige wurde nach dem Unfall von seiner Mutter in das Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Der beteiligte Lenker möge sich bei der Polizei Freistadt bitte unter der Tel. +43 59133 4300-305 melden, um an der Sachverhaltsaufnahme mitzuwirken.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.