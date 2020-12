Fachschule Bergheim: sozial und kreativ

Das Foto zeigt Leonie, Sophie und Melanie bei einer Praxiseinheit, die noch unter normalen Gegebenheiten stattfand. Die Adventkränze wurden heuer mit digitaler Anleitung der Lehrkräfte zu Hause gebunden. Und auch so entstanden schöne Ergebnisse. Schülerinnen und Lehrkräfte finden sich mittlerweile im digitalen Lernprogramm sehr gut zurecht. Es ist eine herausfordernde Zeit für alle Beteiligten, aber keine verlorene Zeit: Es wird fleißig gelehrt und gelernt. Deshalb sind sich die Lehrerinnen sicher: "Es ist keine ‚Lost Generation‘, wie oft gesagt wird – die Jugend erwirbt sich auch in dieser Zeit besondere Kompetenzen, wie zum Beispiel sich selber zu organisieren und Arbeiten eigenverantwortlich zu erledigen." Natürlich freuen sich alle auf den Präsenzunterricht, auf Exkursionen, Projekte, Feiern und die Gemeinschaft. Und man freut sich in Bergheim auf interessierte Jugendliche, die das Bildungsangebot kennenlernen wollen. Schulführungen mit Anmeldung gibt es voraussichtlich am 8. und 12. Dezember, und Schnuppertage werden individuell angeboten (0732 / 7720 - 33200).

