Fachschule: Auch das Rasieren will gelernt sein

Anhand eines aufgeblasenen Luftballons lernen und üben die Schülerinnen der Fachschule Bergheim (Feldkirchen an der Donau), wie man im Seniorenheim die Bewohner rasiert. Dass man dabei sehr umsichtig vorgehen muss, ist selbsterklärend.

Die Zusammenarbeit mit der Tagesstruktur des Arbeiter-Samariter-Bundes Feldkirchen und dem Seniorenheim St. Teresa in Bad Mühllacken ist für die Jugendlichen sehr wertvoll. Die Schülerinnen der dritten Klasse werden noch heuer drei Wochen in verschiedenen Betrieben und Einrichtungen den jeweiligen Berufsalltag kennenlernen. Für die anstehende Berufsauswahl sind diese Erfahrungen sehr hilfreich.

Schnuppern im Schulalltag

Am Tag der offenen Tür am Samstag, 20. November, kann man sich von 10 bis 17 Uhr ausreichend über das Bildungsangebot der dreijährigen Fachschule informieren.

Schnuppertage an der Schule im altehrwürdigen Schloss Bergheim werden am Dienstag, 9. November, und am Donnerstag, 11. November, angeboten. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich: 0732 / 7720 - 33200.