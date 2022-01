Fachschülerinnen für Kindergarten gut gerüstet

Die Absolventinnen erreichen mit dem Abschluss der dritten Klasse neben dem Facharbeiterbrief und der Heimhilfeausbildung auch das Zertifikat "Kindergartenassistentin". Damit haben sie große Chancen, gleich nach der Schule einen Arbeitsplatz zu finden. Direktorin Edeltraud Allerstorfer informierte in diesem Zusammenhang, dass die Kooperation mit den Kindergartengruppen in Feldkirchen optimal funktioniert und die Schülerinnen dort sehr gerne Erfahrungen sammeln. Das Gleiche gilt für das Seniorenheim Bad Mühllacken und die Tagesstruktur des ASB Feldkirchen. Je mehr praktische Erfahrungen die Schülerinnen in den Einrichtungen sammeln können, umso besser sind sie auf den Berufsalltag vorbereitet. Jugendliche, die an der Ausbildung in der Fachschule Bergheim Interesse haben, können sich jederzeit telefonisch zu einer Schulführung anmelden: 0732 /7720 - 33200