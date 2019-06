Die Präsentation des Möbel & Design Guides 2019 im ViennaBallhaus war gleichzeitig Bühne für die Verleihung des Möbel & Design Guide Award. Der Preis wurde in neun Kategorien und mit vier Sonderpreisen vergeben. Die Mühlviertler Ausstattungsspezialisten von Mühlböck küche.raum in Neuhaus holten zum zweiten Mal eine Auszeichnung, dieses Mal in der Kategorie "Exquisiter Schauraum". Der ehemalige Pferdestall sowie die Waschküche des Schlosses Neuhaus sind seit dem Jahr 2001 die Bühne für einen 200 m² großen Schauraum der anderen Art. Davon überzeugte sich die Jury bei einem persönlichen Besuch.

Diesen Sommer gibt es eine besondere Gelegenheit, den Schauraum in Kombination mit einer anderen Ausstellung zu besuchen. Die Textile Kultur Haslach veranstaltet in Zusammenhang mit der Konferenz des Europäischen Textilnetzwerks vom 17. Juli bis 4. August eine internationale Gruppenausstellung: "Garden of Eden" im gotischen Palas des Schlosses. Infos: https://textile-kultur- haslach.at/de/ausstellungen